«Сибирь» ведет переговоры о продлении контракта с Андреоффом

Как стало известно «СЭ», руководство «Сибири» хочет сохранить в составе лучшего снайпера команды Энди Андреоффом. В данный момент новосибирцы ведут позитивные переговоры о продлении контракта со стороной канадского хоккеиста.

32-летний Андреофф в сезоне-2023/2024 провел 62 матча за «Сибирь», в которых забросил 26 шайб и отдал 11 передач (37 очков).