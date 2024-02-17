«Витязь» — «Динамо» Москва: видеообзор матча КХЛ

«Витязь» и московское «Динамо» встретились в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ.

Игра прошла в Балашихе 17 февраля и завершилась победой гостей — 3:6.

Видео лучших моментов матча «Витязь» — «Динамо» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

Московская команда располагается на втором месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 90 очков за 64 матча. «Витязь» с 45 баллами после 64 игр идет на последней позиции.

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