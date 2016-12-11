19:31 11 декабря | ХОККЕЙ — КХЛ

ФХРБ хочет, чтобы КХЛ перестала считать белорусов легионерами

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Заместитель председателя Федерация хоккея Белоруссии, член совета ИИХФ Сергей Гончаров считает неправильным, что белорусские хоккеисты считаются легионерами в КХЛ и предлагает задуматься на эту тему представителям лиги. Руководитель считает, что из-за этой проблемы в стране ставится под вопросом участие минского "Динамо" в чемпионате.

– Мы выступаем за то, что не должно быть никаких преград для работы внутри союзного государства, – цитирует "Р-Спорт" Гончарова. – Этот вопрос с повестки дня никто не снимал. ФХРБ надеется, что вопрос о статусе наших хоккеистов будет пересмотрен к следующему сезону. С самого начала мы были лояльными партнерами КХЛ, но такие изменения в правилах – удар по нашему хоккею.

Есть определенные мнения в стране, что те деньги, которые инвестируются в минское "Динамо", могли бы пойти на развитие внутреннего чемпионата или участие в других международных проектах. Но это – крайняя мера, которую не хотелось бы всерьез рассматривать. Хочется вернуться к уже принятым ранее нормам, когда белорусские игроки не считались легионерами в КХЛ.

Самая крупная проблема – юниоры и хоккеисты молодежной сборной. Порой они отказываются играть за сборную из-за давления определенных агентов, которые говорят, что можно отказаться от гражданства ради статуса в КХЛ.

Я понимаю, что Россия в первую очередь заинтересована в результатах своей сборной, но пара десятков белорусов вряд ли может повлиять на результаты команды. В российском хоккее достаточно талантов, чтобы собрать национальную сборную. Это же не РФПЛ, где много легионеров, и сборная выбирает из небольшого круга кандидатов. В хоккее такой проблемы нет. Наоборот, стоит радоваться тому, что создается конкуренция внутри лиги.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/hockey/20161211/1113601520.html

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