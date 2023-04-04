ФХР выразила соболезнования родным и близким Андрея Мичкова

Федерация хоккея России (ФХР) выразила соболезнования в связи со смертью Андрея Мичкова, отца нападающего сборной России и «Сочи» Матвея Мичкова.

«В Сочи на 52-м году жизни погиб при невыясненных обстоятельствах Андрей Мичков — отец нападающего ХК «Сочи» и сборной России Матвея Мичкова. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Андрея Владиславовича», — говорится в заявлении ФХР.

Во вторник, 4 апреля стало известно, что Андрей Мичков пропал. Сообщалось, что вечером 2 апреля он вышел из дома и не вернулся назад, с ним пропала связь.

Позднее сотрудники полиции обнаружили тело Мичкова-старшего в пруду на Старообрядческой улице поселка городского типа Сириус, недалеко от дома, в котором проживает семья Мичковых.