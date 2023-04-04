Роман Ротенберг — о гибели отца Мичкова: «Это огромная потеря для нашего хоккея»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал «СЭ» новость о гибели отца нападающего «Сочи» Матвея Мичкова, Андрея Мичкова.

«Ужасные новости. Погиб Андрей Мичков — отца нападающего Матвея Мичкова. Мы все хорошо знали Андрея Владиславовича, он был прекрасным человеком, отличным отцом, вырастил Матвея и дал ему путевку в жизнь. Гибель Андрея — огромная потеря для нашего хоккея.

Выражаю глубочайшие соболезнования Матвею и его семье. Мы не останемся в стороне и всегда поможем всем, чем только возможно. Сил и мужества родным и близким Андрея Мичкова», — сказал Ротенберг «СЭ».

Во вторник, 4 апреля стало известно, что Андрей Мичков пропал. Сообщалось, что вечером 2 апреля он вышел из дома и не вернулся назад, с ним пропала связь.

Позднее сотрудники полиции обнаружили тело Мичкова-старшего в пруду на Старообрядческой улице поселка городского типа Сириус, недалеко от дома, в котором проживает семья Мичковых.

Матвей Мичков — хоккеист СКА, он выступает за «Сочи» на правах аренды из петербуржского клуба.