Роман Ротенберг — о гибели отца Мичкова: «Это огромная потеря для нашего хоккея»
Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал «СЭ» новость о гибели отца нападающего «Сочи» Матвея Мичкова, Андрея Мичкова.
«Ужасные новости. Погиб Андрей Мичков — отца нападающего Матвея Мичкова. Мы все хорошо знали Андрея Владиславовича, он был прекрасным человеком, отличным отцом, вырастил Матвея и дал ему путевку в жизнь. Гибель Андрея — огромная потеря для нашего хоккея.
Выражаю глубочайшие соболезнования Матвею и его семье. Мы не останемся в стороне и всегда поможем всем, чем только возможно. Сил и мужества родным и близким Андрея Мичкова», — сказал Ротенберг «СЭ».
Во вторник, 4 апреля стало известно, что Андрей Мичков пропал. Сообщалось, что вечером 2 апреля он вышел из дома и не вернулся назад, с ним пропала связь.
Позднее сотрудники полиции обнаружили тело Мичкова-старшего в пруду на Старообрядческой улице поселка городского типа Сириус, недалеко от дома, в котором проживает семья Мичковых.
Матвей Мичков — хоккеист СКА, он выступает за «Сочи» на правах аренды из петербуржского клуба.
|Финалы конференций
|Счет в серии
|
СКА - ЦСКА
СКА - ЦСКА
0 - 1
|0 - 1
|
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
1 - 1
|1 - 1
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|4.04
|19:30
|
СКА – ЦСКА
|- : -