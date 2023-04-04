ХК «Сочи» окажет помощь семье Матвея Мичкова после гибели отца хоккеиста

ХК «Сочи» выступил с заявлением в связи со смертью Андрея Мичкова, отца нападающего команды Матвея Мичкова.

«Хоккейный клуб «Сочи» приносит искренние соболезнования родным и близким Андрея Владиславовича Мичкова. Клуб окажет семье Матвея Мичкова всю необходимую помощь», — говорится в публикации в официальном Telegram-канале клуба.

4 апреля стало известно, что Андрей Мичков пропал. Сообщалось, что вечером 2 апреля он вышел из дома, после чего с ним пропала связь.

Позднее сотрудники полиции обнаружили тело Мичкова-старшего в пруду на Старообрядческой улице поселка городского типа Сириус, недалеко от дома. Отец нападающего СКА, выступавшего в сезоне-2022/23 за «Сочи» на правах аренды, был найден мертвым.