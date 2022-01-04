Плющев — о назначении Ротенберга главным тренером СКА: «Не вижу ничего предвзятого»
Плющев заявил, что не видит предвзятости в назначении Ротенберга главным тренером СКА
11:30
Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался о назначении Романа Ротенберга на пост главного тренера СКА.
«У нас все возможно. А что такого? Человек давно работает в клубе. Он имеет высшее образование. Может, у человека всю жизнь была мечта заняться тренерский работой. Роман Борисович набрался опыта у разных тренеров. Не вижу ничего предвзятого», — сказал Плющев «СЭ».
Напомним, что Ротенберг с 2011 года занимает менеджерские должности в питерском клубе, а с прошлого сезона он стал работать на скамейке команды. Брагин был главным тренером СКА на протяжении полутора сезонов.
СКА после 44 игр регулярного чемпионата КХЛ-2021/22 занимает второе место в Западной конференции, отставая на одно очко от московского «Динамо».
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