Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался о назначении Романа Ротенберга на пост главного тренера СКА.

«У нас все возможно. А что такого? Человек давно работает в клубе. Он имеет высшее образование. Может, у человека всю жизнь была мечта заняться тренерский работой. Роман Борисович набрался опыта у разных тренеров. Не вижу ничего предвзятого», — сказал Плющев «СЭ».

Напомним, что Ротенберг с 2011 года занимает менеджерские должности в питерском клубе, а с прошлого сезона он стал работать на скамейке команды. Брагин был главным тренером СКА на протяжении полутора сезонов.

СКА после 44 игр регулярного чемпионата КХЛ-2021/22 занимает второе место в Западной конференции, отставая на одно очко от московского «Динамо».