ЦСКА — «Витязь»: видеообзор матча КХЛ

ЦСКА и «Витязь» встретились в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ. Игра прошла в Москве 19 февраля и завершилась победой гостей — 2:1.

Видео лучших моментов матча ЦСКА — «Витязь» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

За подмосковную команду голы забили Иван Воробьев и Дерек Барак. Единственную шайбу армейцев в концовке третьего периода забросил Максим Мамин.