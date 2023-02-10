Федоров: «К сожалению, хоккей сейчас поменялся»

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров прокомментировал победу над «Авангардом» (2:1 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Мы сыграли пять игр через день. две последние игры на выезде. Кое-что не получилось. Можно сказать, не везло — особенно в овертаймах. Тем не менее, нашли ключи к победе. Важно закончить эту серию хорошим результатом против хорошего соперника. Возвращаемся домой, пару дней есть отдохнуть, подумать, как дальше двигаться.

К сожалению, хоккей сейчас поменялся — другие площадки. Ребята получили определенный опыт. Да, он не совсем позитивный, но мы его разобрали и донесли до ребят всю суть происходящего. Считаю, где-то мы достучались, и нам удалось «засушить» некоторые моменты с шайбой и без шайбы. Почему не удалось реализовать большинство вплоть до овертайма? Есть нюансы, о которых мы говорим, они «железные», потому что случаются в каждой игре. Ребята хотят разыграть шайбу чище, завести в ворота, но сейчас не тот хоккей. Это случается раз в десяти случаях. В основном это угроза, броски, трафик — закрыть вратаря обязательно надо — и подборы. После трех-четырех таких моментов четверка обороняющихся встает, и ты можешь разыгрывать что-то еще. Большинство — это силовая штука сейчас в связи с маленькими площадками, в связи с видеоразборами. Все умеют обороняться, все четко знают линии, по которым может пройти шайба. Большинство — интенсивный процесс, и кто быстрее среагирует на ошибку с той или иной стороны, тот и имеет преимущество», — цитирует пресс-служба лиги Федорова.

ЦСКА занимает 2-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 84 очка в 61 матче. «Авангард» находится на 5-й строчке в Восточной конференции — 73 очка.