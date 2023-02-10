Федоров: «К сожалению, хоккей сейчас поменялся»
Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров прокомментировал победу над «Авангардом» (2:1 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
«Мы сыграли пять игр через день. две последние игры на выезде. Кое-что не получилось. Можно сказать, не везло — особенно в овертаймах. Тем не менее, нашли ключи к победе. Важно закончить эту серию хорошим результатом против хорошего соперника. Возвращаемся домой, пару дней есть отдохнуть, подумать, как дальше двигаться.
К сожалению, хоккей сейчас поменялся — другие площадки. Ребята получили определенный опыт. Да, он не совсем позитивный, но мы его разобрали и донесли до ребят всю суть происходящего. Считаю, где-то мы достучались, и нам удалось «засушить» некоторые моменты с шайбой и без шайбы. Почему не удалось реализовать большинство вплоть до овертайма? Есть нюансы, о которых мы говорим, они «железные», потому что случаются в каждой игре. Ребята хотят разыграть шайбу чище, завести в ворота, но сейчас не тот хоккей. Это случается раз в десяти случаях. В основном это угроза, броски, трафик — закрыть вратаря обязательно надо — и подборы. После трех-четырех таких моментов четверка обороняющихся встает, и ты можешь разыгрывать что-то еще. Большинство — это силовая штука сейчас в связи с маленькими площадками, в связи с видеоразборами. Все умеют обороняться, все четко знают линии, по которым может пройти шайба. Большинство — интенсивный процесс, и кто быстрее среагирует на ошибку с той или иной стороны, тот и имеет преимущество», — цитирует пресс-служба лиги Федорова.
ЦСКА занимает 2-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 84 очка в 61 матче. «Авангард» находится на 5-й строчке в Восточной конференции — 73 очка.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|62
|45
|17
|95
|2
|ЦСКА
|61
|38
|23
|84
|3
|Торпедо
|61
|39
|22
|83
|4
|Локомотив
|62
|37
|25
|82
|5
|Динамо М
|60
|35
|25
|79
|6
|Витязь
|61
|32
|29
|72
|7
|Северсталь
|61
|26
|35
|64
|8
|Динамо Мн
|62
|25
|37
|63
|9
|Спартак
|61
|26
|35
|60
|10
|Куньлунь
|62
|21
|41
|48
|11
|Сочи
|60
|7
|53
|23
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|62
|36
|26
|81
|2
|Сибирь
|61
|36
|25
|78
|3
|Металлург
|61
|32
|29
|75
|4
|Автомобилист
|60
|33
|27
|75
|5
|Авангард
|60
|33
|27
|73
|6
|Сал. Юлаев
|61
|32
|29
|73
|7
|Адмирал
|61
|30
|31
|69
|8
|Амур
|61
|28
|33
|64
|9
|Нефтехимик
|62
|29
|33
|63
|10
|Трактор
|62
|27
|35
|63
|11
|Барыс
|62
|26
|36
|59
|10.02
|19:00
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Локомотив – Динамо М
|- : -