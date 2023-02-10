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Сегодня, 01:38

Федоров: «К сожалению, хоккей сейчас поменялся»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров прокомментировал победу над «Авангардом» (2:1 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Мы сыграли пять игр через день. две последние игры на выезде. Кое-что не получилось. Можно сказать, не везло — особенно в овертаймах. Тем не менее, нашли ключи к победе. Важно закончить эту серию хорошим результатом против хорошего соперника. Возвращаемся домой, пару дней есть отдохнуть, подумать, как дальше двигаться.

К сожалению, хоккей сейчас поменялся — другие площадки. Ребята получили определенный опыт. Да, он не совсем позитивный, но мы его разобрали и донесли до ребят всю суть происходящего. Считаю, где-то мы достучались, и нам удалось «засушить» некоторые моменты с шайбой и без шайбы. Почему не удалось реализовать большинство вплоть до овертайма? Есть нюансы, о которых мы говорим, они «железные», потому что случаются в каждой игре. Ребята хотят разыграть шайбу чище, завести в ворота, но сейчас не тот хоккей. Это случается раз в десяти случаях. В основном это угроза, броски, трафик — закрыть вратаря обязательно надо — и подборы. После трех-четырех таких моментов четверка обороняющихся встает, и ты можешь разыгрывать что-то еще. Большинство — это силовая штука сейчас в связи с маленькими площадками, в связи с видеоразборами. Все умеют обороняться, все четко знают линии, по которым может пройти шайба. Большинство — интенсивный процесс, и кто быстрее среагирует на ошибку с той или иной стороны, тот и имеет преимущество», — цитирует пресс-служба лиги Федорова.

ЦСКА занимает 2-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 84 очка в 61 матче. «Авангард» находится на 5-й строчке в Восточной конференции — 73 очка.

Источник: https://www.khl.ru/news/2023/02/09/509624.html#game881928
Сергей Федоров
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ХК ЦСКА (Москва)
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4 Локомотив 62 37 25 82
5 Динамо М 60 35 25 79
6 Витязь 61 32 29 72
7 Северсталь 61 26 35 64
8 Динамо Мн 62 25 37 63
9 Спартак 61 26 35 60
10 Куньлунь 62 21 41 48
11 Сочи 60 7 53 23
Восточная конференция И В П О
1 Ак Барс 62 36 26 81
2 Сибирь 61 36 25 78
3 Металлург 61 32 29 75
4 Автомобилист 60 33 27 75
5 Авангард 60 33 27 73
6 Сал. Юлаев 61 32 29 73
7 Адмирал 61 30 31 69
8 Амур 61 28 33 64
9 Нефтехимик 62 29 33 63
10 Трактор 62 27 35 63
11 Барыс 62 26 36 59
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