Жарков назвал ключи к успеху в игре «Авангарда»
Нападающий «Авангарда» Владимир Жарков прокомментировал поражение от ЦСКА (1:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
«Не могу оценивать свою игру, но мне было вполне комфортно с новыми партнерами. Да мне со всеми комфортно, в принципе. Не должно быть в команде разделения на звенья, на отдельных людей. Если поставили играть с краю, в центре, да хоть в защите, то надо просто выполнять свою работу. Мы же играем в хоккей для того, чтобы выигрывать. Есть понимание, что нужно делать со вторыми периодами. Надо приезжать в чужую зону, держать шайбу, правильно меняться, давать свежим партнерам выйти на усталого соперника. Это навскидку ключи к успеху. Мало моментов было? Думаю, и ЦСКА мало нам позволил, и мы были недостаточно напористы. Мы будем считать, что это наша проблема», — цитирует пресс-служба лиги Жаркова.
ЦСКА занимает 2-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 84 очка в 61 матче. «Авангард» находится на 5-й строчке в Восточной конференции — 73 очка.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|62
|45
|17
|95
|2
|ЦСКА
|61
|38
|23
|84
|3
|Торпедо
|61
|39
|22
|83
|4
|Локомотив
|62
|37
|25
|82
|5
|Динамо М
|60
|35
|25
|79
|6
|Витязь
|61
|32
|29
|72
|7
|Северсталь
|61
|26
|35
|64
|8
|Динамо Мн
|62
|25
|37
|63
|9
|Спартак
|61
|26
|35
|60
|10
|Куньлунь
|62
|21
|41
|48
|11
|Сочи
|60
|7
|53
|23
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|62
|36
|26
|81
|2
|Сибирь
|61
|36
|25
|78
|3
|Металлург
|61
|32
|29
|75
|4
|Автомобилист
|60
|33
|27
|75
|5
|Авангард
|60
|33
|27
|73
|6
|Сал. Юлаев
|61
|32
|29
|73
|7
|Адмирал
|61
|30
|31
|69
|8
|Амур
|61
|28
|33
|64
|9
|Нефтехимик
|62
|29
|33
|63
|10
|Трактор
|62
|27
|35
|63
|11
|Барыс
|62
|26
|36
|59
|10.02
|19:00
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Локомотив – Динамо М
|- : -