Федоров: «ЦСКА сыграл лучше с шайбой, но удаления подвели как «Йокерит», так и нас»
Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров прокомментировал победу команды над «Йокеритом» (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
«Обе команды после перерыва, как мне показалось, не потеряли мобильности. Резво начали, очень интенсивная была игра. Мы сыграли чуть лучше с шайбой. Удаления подвели как соперников, так и нас немного. В первом периоде мы имели больше моментов, но, к сожалению, не забили, а во втором сами пропустили.
Молодцы, что нашли путь к воротам соперника, забили дважды. А в третьем периоде нашли тот пас, после которого случился выход один на один. «Йокерит» — сильная команда, для нас это хороший опыт", — приводит слова Федорова официальный сайт клуба.
ЦСКА набрал 55 очков и поднялся на второе место в Западной конференции.
Дополнительная информация:
https://cska-hockey.ru/news/matchi/sergey_fyedorov_my_sygrali_chut_luchshe_s_shayboy_chem_sopernik/
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