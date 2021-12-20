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«Салават Юлаев» в овертайме победил «Куньлунь», Кадейкин сделал дуль

21:56
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«Салават Юлаев» в овертайме победил «Куньлунь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Уфимцы одолели соперника со счетом 4:3.

В составе «Салавата» дубль сделал нападающий Александр Кадейкин.

«Куньлунь» с 24 очками замыкает турнирную таблицу Восточной конференции. «Салават Юлаев» одержал четвертую победу подряд и с 53 баллами занимает 3-ю строчку Востока.

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«Куньлунь» (Пекин) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 3:4 ОТ (1:1, 1:2, 1:0, 0:0)

Голы: Кадейкин — 9 (Кулемин), 10:23 — 0:2. С. Фу — 12 (П. Фу, Локхарт), 14:59 — 1:2. Зубарев — 3 (Картаев, Санников), 21:17 — 1:3. С. Фу — 13 (бол., Вонг, Спроул), 22:07 — 2:3. Кадейкин — 10 (Тихонов, Шмелев), 27:43 — 2:4. Фрэм — 4, 45:41 — 3:4.

Вратари: Смит — Метсола.

Штраф: 2 — 6.

Броски: 24 (6+12+5+1) — 53 (15+17+18+3).

Судьи: Сидоренко, Хрибик.

20 декабря. Мытищи. Арена Мытищи.

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2021-2022/?type=conference

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Иван Шитик все материалы автора
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