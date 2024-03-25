Заварухин назвал секрет успеха «Автомобилиста» в Кубке Гагарина

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин подвел итоги серии со СКА (4-1) во втором раунде Кубка Гагарина.

— Верили перед началом серии, что СКА пройти реально?

— Как не верить в победу, если ты занимаешься любимым делом? Невозможно выходить на лавку и не верить в команду. Понятно, что первые две победы вселили в нас еще большую веру. У нас были мастеровитые игроки. Главное было — объединить их в один кулак.

— Обсуждали ли вы серию со СКА с лицом екатеринбургского хоккея Павлом Дацюком?

— Такого не было. Мы общаемся на хоккейные темы. Но именно СКА не обсуждали. Да, он может что-то сказать и посоветовать. По ходу серии он ничего не говорил.

— Что есть общего в успехе братьев Заварухиных в этом Кубке Гагарина?

— Наверное, это секрет. Общее, что оба вышли в следующий раунд. Наверное, основное — в объединении и построении коллектива.

«Автомобилист» на выезде победил СКА в пятом матче второго раунда плей-офф КХЛ — 5:4.