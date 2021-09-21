Евгений Бирюков провел 1000-й матч в чемпионатах России

Защитник «Салавата Юлаева» Евгений Бирюков принял участие в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Северстали». Для него эта игра стала 1000-й в чемпионатах России.

35-летний игрок обороны дебютировал в составе «Металлурга» еще в 2005 году, когда команда выступала в суперлиге. Только перед началом сезоне-2020/21 он покинул «Магнитку» и перебрался в «Салават».