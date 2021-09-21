Евгений Бирюков провел 1000-й матч в чемпионатах России
19:38
Защитник «Салавата Юлаева» Евгений Бирюков принял участие в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Северстали». Для него эта игра стала 1000-й в чемпионатах России.
35-летний игрок обороны дебютировал в составе «Металлурга» еще в 2005 году, когда команда выступала в суперлиге. Только перед началом сезоне-2020/21 он покинул «Магнитку» и перебрался в «Салават».
Читайте также
«Локомотив» и «Урал» оборвали рекордную серию матчей с голами. Команда Николича упустила шанс выйти в лидеры
5
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю