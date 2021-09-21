Дубль Окулова принес ЦСКА победу над «Барысом»

ЦСКА одержал волевую победу над «Барысом» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Московский клуб в овертайме одолел соперника со счетом 2:1.

Дубль оформил нападающий красно-синих Константин Окулов. Сначала он сравнял счет в концовке третьего периода, а потом стал автором решающего гола в овертайме.

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«Барыс» (Нур-Султан) — ЦСКА (Москва) — 1:2 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 0:1)

Голы: Михайлис — 3 (бол., Старченко, Дитц), 11:32 — 1:0. Окулов — 3, 54:35 — 1:1. Окулов — 4 (Нестеров), 63:00 — 1:2.

Вратари: Ортио — Рейдеборн.

Штраф: 2 — 6.

Броски: 39 (10+18+10+1) — 24 (8+4+8+4).

Судьи: Раводин, Фатеев.

21 сентября. Нур-Султан. Барыс-Арена.