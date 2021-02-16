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Евенко грубо ударил лежащего на льду Яковлева клюшкой в спину

19:00
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В первом периоде матча регулярного чемпионата КХЛ между «Трактором» и магнитогорским «Металлургом» защитник челябинцев Олег Евенко у ворот магнитогорцев грубо атаковал Егора Яковлева.

Сначала Евенко ударил соперника клюшкой в спину. Когда Яковлев уже находился на льду, Евенко нанес еще один удар клюшкой в спину хоккеисту «Магнитки». После этого в потасовке Евенко нанес удар Григорию Дронову.

В итоге хоккеист «Трактора» заработал четыре минуты штрафа по итогам этого игрового момента.

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