Евенко грубо ударил лежащего на льду Яковлева клюшкой в спину

В первом периоде матча регулярного чемпионата КХЛ между «Трактором» и магнитогорским «Металлургом» защитник челябинцев Олег Евенко у ворот магнитогорцев грубо атаковал Егора Яковлева.

Сначала Евенко ударил соперника клюшкой в спину. Когда Яковлев уже находился на льду, Евенко нанес еще один удар клюшкой в спину хоккеисту «Магнитки». После этого в потасовке Евенко нанес удар Григорию Дронову.

В итоге хоккеист «Трактора» заработал четыре минуты штрафа по итогам этого игрового момента.