«Барыс» в овертайме обыграл «Авангард»

«Барыс» победил «Авангард» (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Дубль в составе победителей сделал Никита Михайлис. В его активе решающая шайба в овертайме.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Барыс» (Нур-Султан) — «Авангард» (Омск) — 3:2 ОТ (1:1, 1:0, 0:1, 1:0)

Голы: Асетов — 2 (бол., Панюков, Вароун), 6:34 — 1:0. Буше — 23 (бол., Найт, Толчинский), 9:25 — 1:1. Михайлис — 17 (Валк), 30:44 — 2:1. Найт — 18 (бол., Буше, Каски), 59:55 — 2:2. Михайлис — 18 (бол., Старченко, Дитц), 62:54 — 3:2.

Вратари: Карлссон — Бобков (58:20 — 59:55).

Штраф: 30 — 14.

Броски: 25 (11+11+2+1) — 46 (13+15+16+2).

Судьи: Беляев, Кулаков.

16 февраля. Нур-Султан. «Барыс-Арена».