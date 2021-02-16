«Сибирь» победила «Нефтехимик» в овертайме

«Сибирь» обыграла «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 2:1 ОТ.

В основное время у команды из Новосибирской области отличился Юрки Йокипакка, у нижнекамцев забил Линус Юханссон. Победная шайба на счету форварда «Сибири» Виктора Комарова.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Сибирь» (Новосибирская область) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 2:1 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 1:0)

Голы: Йокипакка — 5 (Морозов), 7:53 — 1:0. Юханссон — 4 (Буцаев), 43:42 — 1:1. Комаров — 11 (Шаров), 64:46 — 2:1.

Вратари: Красоткин — Иванников.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 22 (7+5+9+1) — 25 (4+10+9+2).

Судьи: Букин, Спирин.

16 февраля. Новосибирск. ЛДС «Сибирь». 2000 зрителей.