Есмантович назвал пять игроков, которые покинут ЦСКА перед следующим сезоном

Президент ЦСКА Игорь Есмантович рассказал, кто из игроков покинет команду перед следующим сезоном.

По словам Есмантовича, армейцев покинут Сергей Плотников, Михаил Григоренко, Андрей Светлаков, Даррен Диц и Антон Слепышев.

Плотников, Григоренко и Светлаков с 1 мая станут свободными агентами. У Дица и Слепышева действующие контракты с ЦСКА.

В сезоне-2023/24 ЦСКА проиграл «Локомотиву» (1-4 в серии) в первом раунде плей-офф КХЛ.