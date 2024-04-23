Президент ЦСКА: «Историю с переходом Федотова в «Филадельфию» ошибкой не назову»

Президент ЦСКА Игорь Есмантович поделился мнением о переходе голкипера Ивана Федотова в «Филадельфию».

«Историю с Федотовым ошибкой не назову. Парень вернулся в команду с большим удовольствием и старался. Не вышло», — сказал Есмантович.

27-летний Федотов присоединился к «Филадельфии» в конце марта 2024 года. Россиянин провел за клуб 3 матча, отразив 81,1 процента бросков. Ранее «СЭ» сообщил, что вратарь подпишет новый контракт с «Флайерз».