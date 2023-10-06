Елесин: «Если Ковальчук продолжит карьеру игрока, то болельщики будут только рады»
Защитник «Локомотива» Александр Елесин прокомментировал информацию о возможном возвращении форварда Ильи Ковальчука в «Спартак».
«Ковальчук — очень хороший человек. И выдающийся хоккеист — это знают все. Я играл против него немало. И понимаю, о чем говорю. Если он продолжит карьеру игрока, то болельщики будут только рады», — цитируют «Известия» Елесина.
Ранее центрфорвард «Спартака» Александр Бурмистров в интервью «СЭ» выразил надежду, что Ковальчук вернется в хоккей и сыграет за красно-белых.
40-летний Ковальчук является олимпийским чемпионом, двукратным чемпионом мира и трехкратным обладателем Кубка Гагарина, финалистом Кубка Стэнли. Он приостановил карьеру после сезона-2020/21. Последним клубом форварда был «Авангард». Ковальчук играл за «Спартак» с 1999 по 2001 год.
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