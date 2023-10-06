«Адмирал» — «Лада»: прямая трансляция матча КХЛ
«Адмирал» сыграет с «Ладой» в регулярном чемпионате КХЛ 6 октября
«Адмирал» на своем льду примет «Ладу» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ в пятницу, 6 октября. Матч пройдет в концертно-спортивном комплексе «Фетисов» во Владивостоке и начнется в 12.30 по московскому времени.
Ключевые события матча «Адмирал» — «Лада» будут доступны на сайте «СЭ». Трансляцию игры можно посмотреть на телеканале КХЛ ТВ и на официальном сайте КХЛ. Также матчи регулярного чемпионата КХЛ сезона 2023 / 2024 транслирует онлайн-сервис «Кинопоиск» по платной подписке. Начало эфира — 12.20 мск.
Жители Владивостока смогут посмотреть игру своей команды на телеканале «ОТС». Начало трансляции — 19.20 по местному времени.
КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|15
|10
|5
|23
|2
|Лада
|15
|8
|7
|20
|3
|Ак Барс
|14
|9
|5
|19
|4
|Автомобилист
|14
|8
|6
|18
|5
|Сибирь
|14
|7
|7
|16
|6
|Авангард
|13
|7
|6
|16
|7
|Трактор
|15
|7
|8
|16
|8
|Сал. Юлаев
|13
|7
|6
|14
|9
|Амур
|13
|4
|9
|12
|10
|Адмирал
|12
|4
|8
|10
|11
|Барыс
|14
|3
|11
|10
|12
|Нефтехимик
|13
|3
|10
|8
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|14
|11
|3
|22
|2
|Торпедо
|14
|10
|4
|21
|3
|Сочи
|14
|10
|4
|20
|4
|Динамо М
|14
|10
|4
|20
|5
|Спартак
|15
|8
|7
|18
|6
|ЦСКА
|14
|7
|7
|15
|7
|Динамо Мн
|13
|6
|7
|14
|8
|Северсталь
|13
|6
|7
|13
|9
|Куньлунь РС
|17
|6
|11
|13
|10
|СКА
|13
|6
|7
|12
|11
|Витязь
|14
|3
|11
|7
Результаты / календарь
26.09
27.09
28.09
29.09
30.09
1.10
2.10
3.10
4.10
5.10
6.10
7.10
8.10
9.10
10.10
11.10
|6.10
|12:30
|
Адмирал – Лада
|- : -
|6.10
|15:30
|
Сибирь – Автомобилист
|- : -
|6.10
|17:00
|
Металлург Мг – Сал. Юлаев
|- : -
|6.10
|19:00
|
ЦСКА – СКА
|- : -
|6.10
|19:00
|
Витязь – Барыс
|- : -
|6.10
|19:30
|
Динамо Мн – Локомотив
|- : -
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