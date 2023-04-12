Вайсфельд — о Разине: «Когда мы говорим о тренере топ-уровня, это должен быть солидный человек»

Известный эксперт, бывший генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд эфире «СЭ» раскритиковал нового тренера «Металлурга» об Андрее Разине.

«Как бы вы отнеслись к человеку, который звонит ночью, обсирает тебя с ног до головы, а когда выясняется, что он не прав, не приносит свои извинения? Когда мы говорим о тренере топ-уровня, это должен быть солидный человек», — сказал Вайсфельд.