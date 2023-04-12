Вайсфельд: «СКА просто уничтожал в начале пятого матча с ЦСКА. Потом из них как будто выпустили воздух»

Известный эксперт, бывший генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд оценил игру СКА в пятом матче финала Западной конференции Кубка Гагарина против ЦСКА (3:7).

— СКА просто уничтожал в начале пятого матча, — сказал Вайсфельд в эфире «СЭ». — Потом как будто воздух из них выпустили. Это одна игра. Когда я работал в «Салавате Юлаеве», мы проиграли 0:8 в Казани. Игорь Захаркин сказал: «Ну, это всего одна игра в серии».

ЦСКА ведет в серии против СКА со счетом 3-2. Шестой матч состоится в среду, 12 апреля и начнется в 19.00 (мск).