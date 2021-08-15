Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Экс-защитник команд КХЛ Иван Вишневский завершил карьеру и стал селекционером в клубе «Динамо-Алтай»

15:47
Теги:

Бывший защитник клубов КХЛ Иван Вишневский завершил карьеру игрока и стал тренером-селекционером в клубе ВХЛ «Динамо-Алтай» из родного для него Барнаула, сообщает сайт команды.

Последним клубом 33-летнего Вишневского был словацкий «Попрад». В минувшем сезоне он также играл за «Ладу» в ВХЛ.

В общей сложности он провел в КХЛ 415 матчей за «Атлант», «Салават Юлаев», «Торпедо», «Трактор», «Автомобилист» и «Спартак». Набрал 122 (36+86) очка. В 89 матчах плей-офф добавил еще 28 (12+16) баллов.

На его счету также 5 игр и 2 (0+2) очка в НХЛ за «Даллас», которым он был выбран под общим 27-м номером на драфте-2006.

Дополнительная информация:

https://hcda.ru/storage/news/August2021/wL2KttxNeHVmWXcohYCs.jpg

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Ученые назвали напитки для профилактики тромбоза после COVID-19
Момент падения пожарного самолета в Турции попал на видео
Пристегнула к стулу и ушла: как мать заморила голодом малыша в Самаре
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
0
Офсайд