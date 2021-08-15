Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Защитник Балдаев продолжит карьеру в «Сочи»

16:03
Теги:

Защитник Виктор Балдаев продолжит карьеру в «Сочи», сообщает сайт клуба.

Соглашение с 26-летним защитником, который был в команде на просмотре, рассчитано до 30 апреля 2022 года.

Балдаев ранее выступал в КХЛ за «Атлант», «Спартак», «Торпедо», «Северсталь» и «Куньлунь». В общей сложности хоккеист провел в лиге 112 матчей и набрал 11 (1+10) очков.

Дополнительная информация:

hcsochi.ru/article.asp?id=Kontrakt-Viktora-Baldaeva-10748

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Глубоководные снимки вертолета Ми-8, затонувшего на Камчатке
Момент падения пожарного самолета в Турции попал на видео
Ученые назвали напитки для профилактики тромбоза после COVID-19
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
0
Офсайд