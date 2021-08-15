Защитник Балдаев продолжит карьеру в «Сочи»

Защитник Виктор Балдаев продолжит карьеру в «Сочи», сообщает сайт клуба.

Соглашение с 26-летним защитником, который был в команде на просмотре, рассчитано до 30 апреля 2022 года.

Балдаев ранее выступал в КХЛ за «Атлант», «Спартак», «Торпедо», «Северсталь» и «Куньлунь». В общей сложности хоккеист провел в лиге 112 матчей и набрал 11 (1+10) очков.