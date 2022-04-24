Нападающий «Металлурга» Карпов: «Готов играть хоть весь матч, ведь я люблю хоккей»

Нападающий «Металлурга» Максим Карпов подвел итоги четвертого матча финала Кубка Гагарина против ЦСКА (1:0, 3-1).

«Хорошая игра. Может быть, не для болельщиков, но она показала, что в КХЛ серьезный уровень.

Длинная смена в конце второго периода? Любой хоккеист любит играть, чем больше, тем лучше. Спокойно отношусь к тому, что это уже называли героизмом, я бы и еще поиграл. Готов играть хоть весь матч, ведь я люблю хоккей. Возможно, это и была ключевая смена матча, но ЦСКА за это время нанес всего один бросок, так что обычная оборона была с нашей стороны», — цитирует Карпова сайт КХЛ.