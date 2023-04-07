Экс-тренер «Магнитки» Воробьев высказался по покупке игроком Кошелевым военного билета

Бывший главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев в эксклюзивном интервью «СЭ» высказался о ситуации с уголовным делом нападающего Семена Кошелева о покупке военного билета.

— В одном из матчей плей-офф вы не могли рассчитывать на Семена Кошелева, который попал в историю с уголовным делом.

— А что тут поделать? Закон требовал, чтобы в этот день он явился в суд.

— Вопрос не про это.

— Я понимаю. Конечно, не лучшая ситуация для тренера. Но на самом деле мы прекрасно понимали, что ему придется день пропустить. Вся же ситуация с Семеном началась зимой, а не в плей-офф. То есть мы были в курсе. Да, неприятно, что игрок основного состава не может выйти. Ничего поделать было нельзя. Сваливать я на это не буду.

Семен Кошелев был осужден за покупку военного билета. По решению суда игрок выплатил штраф в размере 2,5 миллионов рублей.