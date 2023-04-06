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«Никогда так часто не повышал голос в раздевалке, как в прошлом сезоне». Воробьев — об отставке из «Магнитки»

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
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Илья Воробьев.
Фото Владимир Беззубов/photo.khl.ru
Илья Воробьев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Илья Воробьев.
Фото Владимир Беззубов/photo.khl.ru
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Бывший главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев подвел итоги работы в прошлом сезоне

Я не в депрессии

— Есть тренеры, которые после отставки чувствуют себя настолько разбитыми, что отказываются от любых предложений. Так что спрошу прямо — вы завершили тренерскую карьеру?

— Нет, не завершил. Мне потребуется какое-то время для отдыха, но это не значит, что я не готов трудиться дальше. Два-три месяца — и я готов, но сейчас отпуск пойдет мне на пользу. Займусь своим здоровьем, буду бегать, плавать. Если вы заметили, летом я возвращался из отпуска свежим, сбрасывая несколько килограммов. Намерен в ближайшее время следить за здоровьем, правильно питаться, что во время сезона практически невозможно. Плюс было много стресса. Но это не значит, что я устал и больше не интересуюсь хоккеем.

— Будете смотреть хоккей?

— Обязательно. Хорошая возможность обратить внимание и на другие чемпионаты. Все-таки российский хоккей в нынешней ситуации чуть в изоляции, интересно последить за другими турнирами. Когда работаешь, то во время отпуска не до этого.

— Еще один важный вопрос. В России есть специалисты, которые еще не готовы идти в некоторые команды. Мол, привыкли к большому бюджету, хорошим условиям, высокой зарплате. Вы видите себя в клубе со средним достатком?

— Я вижу себя в любом клубе. Но, насколько понимаю, все места уже заняты.

Илья Воробьев. «Магнитка» уволила главного тренера. Заслужил ли Воробьев такое решение?

— Главное, что я пока понимаю, — вы не в депрессии?

— Ну, конечно, не в депрессии. Я где-то читал, что в это состояние можно «сходить на два-три дня», а потом нужно вставать и снова работать. У меня эти дни позади.

— У вас уже была в карьере отставка из «Металлурга». Досрочно вы завершили сезон в 2017 году, когда не очень здорово начали чемпионат. Сейчас с вами разорвали отношения после первого сезона нового двухлетнего контракта. У меня такое ощущение, что эти случаи похожи. Решения об увольнении были больше эмоциональными, чем логичными.

— И все-таки ситуации разные. Тогда перед сезоном у меня ушли такие ребята, как Александр Семин, Данис Зарипов, Алексей Береглазов, Виктор Антипин, Крис Ли. Началась перестройка клуба. По крайней мере об этом мы говорили летом и комплектовали команду именно на таких условиях. Но я, видимо, ошибался. Мы же в тот сезон вместо признанных звезд взяли ребят совершенно другого уровня. Но сейчас все иначе. Было много моментов во время чемпионата, которые привели к расставанию. Уже во время сезона были сигналы, которые давали понять, что я вряд ли продолжу работу. Так что я не особо и удивился тому, что руководство решило со мной попрощаться.

— На пресс-конференции вы сказали, что совершили серьезную ошибку, собрав ребят слишком рано.

— И готов повторить это. После чемпионата, когда мы вышли в финал, парни не восстановились, прежде всего, видимо, морально. Надо было дать им еще отдохнуть.

Илья Воробьев.
Владимир Беззубов/photo.khl.ru

Никогда так часто не повышал голос в раздевалке, как в прошлом сезоне

— Вы сказали, что у ребят не горели глаза. Но ведь у ЦСКА после победы была такая же проблема, а они разбегались ближе к концу регулярного чемпионата.

— Они позже собрались. Когда армейцы приехали в Минск, мы уже там работали практически неделю. Но это другой клуб. Я тоже старался зажечь огонь. Но понимаете, в составе армейцев более опытные ребята, которые к тому же долго играют в команде. Они уже знают, как и когда добавить. У нас в команде много тех, кто до финала и в плей-офф больше одного раунда не проходил. Не хватило опыта.

— При этом старт-то у команды был неплохой.

— Да. Подготовиться к сезону удалось неплохо, но потом сказались все проблемы. Если бы я вернулся в прошлое лето, то, конечно бы, не увеличил отпуск. А так пришлось заводить их. Признаюсь, я никогда раньше так часто не повышал голос в раздевалке, как в прошлом сезоне.

— Знаете, что вы могли бы усилить конкуренцию в команде за счет молодых ребят? Оставляли бы ветеранов в запасе, чтобы они соскучились по игре. В плей-офф вы бы все равно попали, но ко второму этапу турнира не подошли бы такими измотанными.

— Старался подпускать молодежь, но они все равно не могли дать стабильность. Взять того же Данилу Юрову. Он мог провести один неплохой матч, но на второй его не хватало.

— Так вы сажали его после каждого неверного шага. А ветеранам прощали, хотя толку от некоторых не было.

— Дело ведь не в ошибках. Юрову не хватало сил. Я прекрасно отношусь к Даниле, вижу его потенциал. Но этим летом он должен серьезно заняться своим физическим состоянием, выполнять много аэробной работы, чтобы стать сильней.

— Вы с Сергеем Гомоляко так радуетесь за Никиту Гребенкина, который проявил себя в «Амуре». Но я вашу радость не разделяю. Он бы так мог сыграть и в «Металлурге».

— Летом мы смотрели за Никитой, привлекали его в первую команду. Но мы не были уверены, что он потянет, да и ставка как на молодого была сделана на Юрова, а сидеть двум молодым не было смысла. И тогда было решено отдать его в аренду в Хабаровск. Мы рады за Гребенкина, потому что в «Амуре» он сумел прыгнуть на две ступеньки выше, чем все прогнозировали. Все были удивлены его прогрессом, в следующем сезоне он будет выступать за «Металлург». Но летом не было оснований думать, что он так выстрелит. Его же привлекали к тренировкам в первую команду, следили.

Илья Воробьев. Тренер-чемпион остался без работы. Где продолжит карьеру Илья Воробьев?

— Но были ребята из «Стальных лисов», парни, которых отправили в ВХЛ. В каких-то матчах можно было поменять человек пять-шесть.

— Нельзя. Были некие моменты при работе в «Металлурге», о которых мне не хотелось бы говорить. Ваша картина слишком простая, но она не была такой.

— Не удивились, что ваше выступление в сезоне считают едва ли не провалом? Хотя вы попали в плей-офф, вышли во второй раунд.

— Да-да, даже на итоговой пресс-конференции Сергей Гомоляко сказал что-то типа «Стальные лисы» вылетели в первом раунде". Стоп, мы первый раунд прошли, не надо забывать. Ожидания от «Металлурга» были другие — в этом проблема. Плюс сказалось то, что мы проиграли «Авангарду» со счетом 0-4. Но, конечно, это уже не совсем провал.

— В одном из матчей плей-офф вы не могли рассчитывать на Семена Кошелева, который попал в историю с уголовным делом.

— А что тут поделать? Закон требовал, чтобы в этот день он явился в суд.

— Вопрос не про это.

— Я понимаю. Конечно, не лучшая ситуация для тренера. Но на самом деле мы прекрасно понимали, что ему придется день пропустить. Вся же ситуация с Семеном началась зимой, а не в плей-офф. То есть мы были в курсе. Да, неприятно, что игрок основного состава не может выйти. Ничего поделать было нельзя. Сваливать я на это не буду.

Илья Воробьев.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Жалею, что постучал Голдобину по шлему

— Вы один из тех тренеров, за которыми интересно смотреть во время матча. А ваши пантомимы неоднократно расходились по хоккейным каналам. Какая ваша любимая? Что-то пересматриваете?

— Ха, ну уж точно не пересматриваю. Вероятно, самая громкая — это когда я Николаю Голдобину стучу по шлему. Если честно, до сих пор жалею, что это попало на видео. В раздевалке можешь делать все что угодно, но на людях тренер так не должен себя вести. Но если вы помните, Николай в матче до этого ударил кого-то клюшкой, в этот раз пнул коньком. Я удивился: ты играть не хочешь, что ли? Ну и вышел немного из себя.

— Игроки «Металлурга» говорят, что Голдобин в КХЛ может играть только у Ильи Воробьева. Вы единственный, кто знает, что с ним делать. Но даже вам приходилось отправлять его в запас.

— Да, в какие-то дни просто не оставалось другого выбора. Никто не спорит, что Голдобин — особенный хоккеист, по таланту — один из лучших в КХЛ. Но есть у него проблемы, которые он никак не может решить. И мне приходилось воспитывать, причем разными методами. Был кнут, был пряник, но на Николая лучше действует последний вариант. Иногда получалось, помните, какой октябрь он выдал. Иногда не получалось.

— Что было хорошего в этом сезоне, что вы будете вспоминать?

— Отличный вопрос, а то ощущение, будто мы все проиграли. Хорошее тоже было, просто так сразу и не вспомнишь. Паша Акользин прогрессировал очень сильно и превратился в весьма приличного хоккеиста. Осенью мы играли в тот хоккей, который хотелось. Но надо время, чтобы все проанализировать. Пока отпуск только начинается.

— Одно время в «Металлург» сватали Дмитрия Квартальнова. Вы наверняка слышали про это?

— Слышал, конечно. Но больше это нервировало хоккеистов, чем меня.

— Сейчас вы уже не действующий тренер, так что можете сказать все об арбитрах. Говорите, штраф вам не грозит.

— Арбитры. У нас было слишком много игровых проблем, чтобы оценивать влияние судей. Они уж точно не были теми, кто мешал нам показывать хороший результат.

— Не думаете, что 300 тысяч за обсуждение действий судей — это много.

— Я как-то не задумывался. Наверное, и правильно, что штрафуют, должна же быть корпоративная этика.

Андрей Разин. «Магнитка» меняет лицо. Тренером будет Разин, бюджет сократят

— Говорят, что новогодняя вечеринка «Металлурга» прошла очень спокойно, так как вы были на ней и все контролировали.

— Не было меня на ней. Не принято, чтобы тренерский штаб появлялся на таких мероприятиях. Наш штаб пропускал все праздники, кроме окончания сезона. А на Новый год, Хеллоуин, мы никогда и не ходили.

— Обидно, что не звали на Хеллоуин.

— Наоборот, я рад, что не приходилось заморачиваться насчет костюмов. У меня в карьере было полно таких праздников.

— Вы все вещи забрали из Магнитогорска?

— Пара чемоданов осталась. Потом передадут.

— А квартира?

— Ее не было. Я всегда снимал, и договор уже прекращен.

Илья Воробьев
Николай Голдобин
Хоккей
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
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