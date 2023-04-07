Илья Воробьев о сезоне «Магнитки»: «Это не совсем провал»

Бывший главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев в эксклюзивном интервью «СЭ» дал оценку сезону команды, после которого руководство клуба отправило его в отставку.

— Не удивились, что ваше выступление в сезоне считают едва ли не провалом? Хотя вы попали в плей-офф, вышли во второй раунд.

— Да-да, даже на итоговой пресс-конференции Сергей Гомоляко сказал что-то типа «Стальные лисы» вылетели в первом раунде». Стоп, мы первый раунд прошли, не надо забывать. Ожидания от «Металлурга» были другие — в этом проблема. Плюс сказалось то, что мы проиграли «Авангарду» со счетом 0-4. Но, конечно, это уже не совсем провал.