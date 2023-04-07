Тренер Воробьев пожалел, что постучал по шлему хоккеиста Голдобина на публике

Бывший главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев в эксклюзивном интервью «СЭ» высказался о ситуации с воспитательными мерами по отношению к нападающему Николаю Голдобину.

— Вы один из тех тренеров, за которыми интересно смотреть во время матча. А ваши пантомимы неоднократно расходились по хоккейным каналам. Какая ваша любимая? Что-то пересматриваете?

— Ха, ну уж точно не пересматриваю. Вероятно, самая громкая — это когда я Николаю Голдобину стучу по шлему. Если честно, до сих пор жалею, что это попало на видео. В раздевалке можешь делать все что угодно, но на людях тренер так не должен себя вести. Но если вы помните, Николай в матче до этого ударил кого-то клюшкой, в этот раз пнул коньком. Я удивился: ты играть не хочешь, что ли? Ну и вышел немного из себя.

— Игроки «Металлурга» говорят, что Голдобин в КХЛ может играть только у Ильи Воробьева. Вы единственный, кто знает, что с ним делать. Но даже вам приходилось отправлять его в запас.

— Да, в какие-то дни просто не оставалось другого выбора. Никто не спорит, что Голдобин — особенный хоккеист, по таланту — один из лучших в КХЛ. Но есть у него проблемы, которые он никак не может решить. И мне приходилось воспитывать, причем разными методами. Был кнут, был пряник, но на Николая лучше действует последний вариант. Иногда получалось, помните, какой октябрь он выдал. Иногда не получалось.