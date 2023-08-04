Экс-игрок СКА Рыбин назвал самую грозную тройку сезона КХЛ-2023/24
Бывший игрок «Спартака» и СКА Максим Рыбин назвал тройку Дмитрий Яшкин, Вадим Шипачев и Дмитрий Кагарлицкий самой грозной в КХЛ в сезоне-2023/24.
«Яшкин, Шипачев и Кагарлицкий — это уровень лиги. Возможно, именно они будут все решать. А там еще Саня Радулов, не представляю, как с ними будут бороться клубы послабее. У «Ак Барса» шикарная команда. Можно ли их назвать главными фаворитами? Нет. Это как прогноз погоды: пойдет дождь или нет? Посмотрим. Интересно еще на Гусева в «Динамо» посмотреть», — сказал Рыбин Legalbet.
Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24 стартует 1 сентября.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Витязь
|0
|0
|0
|0
|2
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|3
|Динамо М
|0
|0
|0
|0
|4
|Куньлунь
|0
|0
|0
|0
|5
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|6
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|7
|СКА
|0
|0
|0
|0
|8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|9
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|10
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|11
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|0
|0
|0
|0
|2
|Автомобилист
|0
|0
|0
|0
|3
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|4
|Ак Барс
|0
|0
|0
|0
|5
|Амур
|0
|0
|0
|0
|6
|Барыс
|0
|0
|0
|0
|7
|Лада
|0
|0
|0
|0
|8
|Металлург
|0
|0
|0
|0
|9
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|10
|Сал. Юлаев
|0
|0
|0
|0
|11
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|12
|Трактор
|0
|0
|0
|0
Результаты / календарь
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3.09
4.09
5.09
6.09
|1.09
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ЦСКА – Ак Барс
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