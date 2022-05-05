Вратарь Ежов пополнил состав «Салавата Юлаева»

«Салават Юлаев» подписал соглашение с вратарем Ильей Ежовым.

Как сообщает пресс-служба клуба, контракт с голкипером рассчитан до 30 апреля 2023 года.

В минувшем сезоне 35-летний хоккеист выступал в подмосковном «Витязе», сыграл за команду 32 игры, в которых одержал шесть побед.

Ранее Ежов играл за питерский СКА, «Ладу» и «Нефтехимик».