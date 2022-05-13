Экс-форвард московского «Динамо» О'Делл может вернуться в КХЛ

Канадский нападающий Эрик О'Делл может продолжить играть в КХЛ.

— Эрик не против возвращения в Россию, — рассказал «СЭ» агент форварда Глеб Чистяков. — Несколько клубов уже проявили определенную заинтересованность.

Напомним, что хоккеист покинул «Динамо» перед серией второго раунда Кубка Гагарина против ЦСКА.

В прошедшем сезоне 31-летний канадец набрал 32 очка (13+19) в 47 матчах за московскую команду в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).