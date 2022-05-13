Нападающий «Авангарда» Сошников уезжает в Северную Америку

Генменеджер «Авангарда» Алексей Волков рассказал о будущем нападающего клуба Никиты Сошникова.

«Сошников договорился с клубом из Северной Америки, но если что-то сорвется, то мы проведем с ним переговоры», — заявил Волков.

В прошедшем сезоне 28-летний Сошников набрал 15 очков (4+11) в 22 матчах Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).