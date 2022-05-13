Генменеджер «Авангарда» Волков прокомментировал подписание контракта с Микульчиком

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков прокомментировал подписание контракта с белорусским тренером Олегом Микульчиком.

«1 мая мы объявили о назначении Дмитрия Рябыкина, который имел опцию сформировать свой тренерский штаб, — приводит слова Волкова официальный сайт омского клуба. — Все, кто работал в прошлом году, кроме Жака Клутье, остаются — Антон Курьянов, Сергей Звягин, Алдис Аболиньш, который сейчас в стадии решения своих визовых проблем. Также к нам присоединится специалист из Белоруссии Олег Микульчик, известный в прошлом советский и белорусский хоккеист. Его сектор ответственности — игра в обороне».

Генменеджер «Авангарда» выразил уверенность, что Микульчик подходит омскому клубу по всем параметрам .

«Настоящий, прямой, открытый человек, который всегда высказывает свое мнение в лицо. И по профессиональным качествам тоже уверен, что он нам подойдет. Возможно, еще будет один кандидат, которого мы рассмотрим, пока это в стадии обсуждения с Дмитрием Анатольевичем», — сказал он.

Контракт «Авангарда» с 57-летним тренером рассчитан на год.