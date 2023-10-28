Экс-форвард «Динамо» Раисов рассказал, куда пропадают талантливые российские хоккеисты

Бывший нападающий московского «Динамо» Аслан Раисов ответил на вопрос, куда пропадают талантливые российские игроки. Он отметил, что на карьеру хоккеистов большое влияние оказывают тренеры.

«Во-первых, пропадают, потому что занимаются не тем, что у них хорошо получается. Например, их просят выбрасывать шайбу из своей зоны и забрасывать в чужую, а хоккеист может это делать через пас или с контролем шайбы. Во-вторых, тренер, пытаясь сбалансировать звено, ставит к двум талантам в центр игрока оборонительного плана, у которого понимание игры совсем другое, и как только доходит до него шайба — все рушится. А чтобы все получалось у звена, то должны все пять человек мыслить на льду одинаково, тогда будет и результат. И, в-третьих, бывают моменты, что парень делал разницу в Молодежной хоккейной лиге. Он переходит в КХЛ, ВХЛ и зачастую попадает в четвертое звено, где в большинстве команд, скажем мягко, очень «интересные» хоккеисты собраны. Без обид к хоккеистам четвертых звеньев, я и сам там бывал (смеется). И вот после таких перемен в игровом плане у таланта падает результативность, пропадает уверенность», — цитирует Раисова Legalbet.

Раисов в КХЛ выступал за «Динамо». Последние два сезона он провел в Белорусской экстралиге, играя за «Юность-Минск».