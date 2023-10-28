«Салават Юлаев» — «Динамо» М: видеообзор матча КХЛ

«Салават Юлаев» и московское «Динамо» встретились в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ. Игра прошла в Уфе 28 октября. Гости победили со счетом 2:1.

Видео лучших моментов матча «Салават Юлаев» — «Динамо» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

«Динамо» одержало пятую победу подряд и вышло на второе место в КХЛ.

КХЛ: расписание и результаты матчей регулярного чемпионата, турнирные таблицы лиги и конференций в актуальном виде доступны в разделе сайта «СЭ».