Экс-арбитр Зайцев порекомендовал Анисимову проводить брифинги для прессы по итогам недели

Бывший хоккейный судья Александр Зайцев порекомендовал главному арбитру КХЛ Алексею Анисимову проводить брифинги для прессы по итогам недели.

«Раньше у нас было так: после ошибки судью отстраняли на какое-то время — одну-две-три игры, месяц. И все знали — за что и почему? Естественно, это сказывалось на доходе арбитра — он судил меньше и терял в деньгах. Но сейчас никто публично не говорит о том, какое наказание понесли судьи за ту или иную ошибку. У них сейчас вообще, насколько я понимаю, контрактная система с определенной прописанной суммой, вне зависимости от того, сколько игр отработано. И, на мой взгляд, были бы интересны брифинги Анисимова для прессы по итогам, скажем, недели, где ему бы задавали вопросы по конкретным эпизодам, и он конкретно на них отвечал, без воды, а по фактам», — приводит слова Зайцева Betonmobile.ru.