Тестовые хоккейные матчи на «СКА-Арене» в Санкт-Петербурге планируется провести в ноябре
Гендиректор «СКА-Арены» в Санкт-Петербурге Дмитрий Сватковский рассказал, когда должны начаться тестовые хоккейные поединки на арене.
«8 сентября было техническое опробование льда. В нем принял участие Илья Ковальчук — человек, который играл на многих аренах мира, ознакомился со спортивными технологиями. Считаю, что все прошло достаточно хорошо. Предложения были высказаны в рабочем порядке, идеально ничего не бывает, есть над чем работать. Сейчас самое главное — получить документы по окончании строительства, исправить все замечания, которые есть, в ближайшее время сдать объект и приступить уже к тестовым играм. Думаю, они должны пройти где-то в ноябре», — цитирует ТАСС Сватковского.
По словам гендиректора, сначала планируется заполнять 30-40% арены , потом — 50%. В распоряжении специалистов есть несколько тестовых периодов, чтобы подготовить арену к Матчу звезд.
Строительные работы «СКА-Арены» начались в 2020 году. На стадионе должен был пройти чемпионат мира по хоккею в 2023 году, однако ИИХФ в конце апреля 2022-го объявила о переносе турнира из России. По предварительным данным вместимость арены должна составить более 22 тысяч человек.
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|4
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|10
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|2
|5
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|1
|7
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|В
|П
|О
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|13
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|8
|6
|2
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|1
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|4
|4
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|Трактор
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|4
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|8
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|4
|9
|7
|Сал. Юлаев
|6
|4
|2
|8
|8
|Амур
|7
|3
|4
|7
|9
|Барыс
|7
|2
|5
|7
|10
|Сибирь
|7
|3
|4
|7
|11
|Адмирал
|6
|1
|5
|4
|12
|Нефтехимик
|7
|1
|6
|3
|20.09
|17:00
|
Сал. Юлаев – Нефтехимик
|- : -
|20.09
|17:00
|
Металлург Мг – Автомобилист
|- : -
|20.09
|19:00
|
Торпедо – Витязь
|- : -
|20.09
|19:10
|
Динамо Мн – Локомотив
|- : -
|20.09
|19:30
|
СКА – Северсталь
|- : -