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«Дюков не актер и не футболист». В минском «Динамо» ответили Бобу Хартли

01:18
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Генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков прокомментировал слова главного тренера «Авангарда» Боба Хартли, который назвал актером игрока минчан Романа Дюкова.

— Считаю недопустимым подобный комментарий со стороны тренера гостей, — цитирует Баскова официальный сайт «Динамо». —  Бобу Хартли следует обращать внимание на игру своей команды и воздерживаться от оценок действий хоккеистов соперника. В «Динамо» собраны молодые парни, которым, возможно, не хватает мастерства, но им точно не откажешь в самоотдаче. Роман Дюков не актер и не футболист, а хоккеист нашего клуба. Тренеру «Авангарда» следует проявлять больше уважения к сопернику

Дополнительная информация

https://hcdinamo.by/news/matchi/dmitriy-baskov-treneru-avangarda-sleduet-proyavlyat-bolshe-uvazheniya-k-soperniku/

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