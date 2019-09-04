Дубль Макмиллана и сухарь Гудлевскиса помогли рижскому «Динамо» обыграть «Торпедо»

Рижское «Динамо» дома в матче регулярного чемпионата КХЛ одержало уверенную победу над «Торпедо» — 3:0. Дубль оформил Брэндон Макмиллан, еще один гол на счету Нерюса Алишаускаса. Вратарь рижан Кристерс Гудлевскис оформил «сухарь».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Динамо» (Рига) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)

Голы: Макмиллан — 1 (бол., Джериньш, К. Берглунд), 32:52 — 1:0. Алишаускас — 1 (Зиле, Дарзиньш), 37:23 — 2:0. Макмиллан — 2 (бол., Редлихс, Балинскис), 46:14 — 3:0.

Вратари: Гудлевскис — Тихомиров (56:34 — 59:38).

Штраф: 4 — 6.

Броски: 28 (8+13+7) — 25 (9+4+12).

Судьи: Морозов, Хрибик.

4 сентября. Рига. «Арена Рига».

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