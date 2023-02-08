Дронов — о хоккее на «Востоке»: «Команды закрываются с первого периода, начинают играть в откат»
Защитник «Металлурга» Григорий Дронов в интервью «СЭ» объяснил конкуренцию в Восточной конференции в сезоне-2022/23.
— Спад давит на игроков? Понятно, что в плей-офф вы попадете. А с какого места, наверное, не так принципиально на «Востоке».
— Да, сейчас «Восток» очень плотный. Ни одна команда в плей-офф не будет подарком. Со всеми придется биться. С какого места выйдем, в принципе, без разницы. Главное — подготовиться к плей-офф и правильно включать голову.
— В лиге впервые такая плотность на «Востоке»?
— За семь лет в команде я не помню, чтобы так все было ровно. Интересно, конечно, на «Востоке», но приходится вообще не выключаться из борьбы.
— Можете чем-то объяснить такую конкуренцию?
— Может быть, из-за потолка зарплат. Хоккей чуть поменялся. Все стали играть более-менее ровно.
— Хоккей изменился в плане стиля и системы?
— Да. На «Востоке», считаю, стали играть более пассивно. Команды закрываются с первого периода, начинают играть в откат. Все научились играть в обороне — и со всеми тяжело.
— К «Магнитке» «закрыться и в откат» не относится?
— Да. Мы настраиваем себя на игру в атаке. Но и про оборону забывать не должны. В плей-офф очень важна оборона.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|61
|44
|17
|93
|2
|Локомотив
|62
|37
|25
|82
|3
|ЦСКА
|60
|37
|23
|82
|4
|Торпедо
|60
|39
|21
|82
|5
|Динамо М
|60
|35
|25
|79
|6
|Витязь
|60
|31
|29
|70
|7
|Динамо Мн
|61
|25
|36
|63
|8
|Северсталь
|60
|25
|35
|62
|9
|Спартак
|60
|25
|35
|58
|10
|Куньлунь
|61
|21
|40
|47
|11
|Сочи
|59
|7
|52
|23
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|61
|35
|26
|79
|2
|Сибирь
|61
|36
|25
|78
|3
|Автомобилист
|59
|33
|26
|75
|4
|Металлург
|60
|32
|28
|74
|5
|Авангард
|59
|33
|26
|72
|6
|Сал. Юлаев
|60
|31
|29
|71
|7
|Адмирал
|60
|30
|30
|69
|8
|Амур
|60
|28
|32
|64
|9
|Нефтехимик
|61
|28
|33
|61
|10
|Трактор
|61
|26
|35
|61
|11
|Барыс
|62
|26
|36
|59
|9.02
|16:30
|
Авангард – ЦСКА
|- : -
|9.02
|17:00
|
Автомобилист – СКА
|- : -
|9.02
|17:00
|
Металлург – Витязь
|- : -
|9.02
|17:00
|
Сал. Юлаев – Куньлунь
|- : -
|9.02
|17:00
|
Трактор – Динамо Мн
|- : -
|9.02
|19:00
|
Ак Барс – Амур
|- : -
|9.02
|19:00
|
Нефтехимик – Адмирал
|- : -
|9.02
|19:00
|
Северсталь – Торпедо
|- : -
|9.02
|19:30
|
Сочи – Спартак
|- : -