Вратарь «Барыса» Гудачек: «Нам надо было играть лучше в ноябре-декабре. А сейчас — как бы наш поезд не ушел»
Вратарь «Барыса» Юлиус Гудачек высказался о борьбе за плей-офф между командами Восточной конференции.
— Нынешняя борьба за плей-офф — самая жесткая за вашу карьеру в КХЛ?
— Да, на «Востоке» сейчас серьезная интрига вверху и внизу таблицы. Хотя у меня в «Северстали» была похожая ситуация, когда борьба шла до последнего матча. И нам в последней игре надо было взять очко на выезде против СКА, чтобы выйти в плей-офф. Мы это сделали и прошли дальше. А сейчас в этой борьбе — по три-четыре команды в каждой конференции. На «Востоке» четыре команды борются за одно место в плей-офф, на «Западе» идет борьба между «Спартаком» и минским «Динамо». Но я бы сказал так: нам надо было играть лучше в ноябре-декабре. А сейчас — как бы наш поезд не ушел. В любом случае если все оставшиеся матчи сыграем так же, как против ЦСКА, то добьемся успеха, — приводят «Известия» слова вратаря.
— У вас в карьере был такой плотный календарь, как сейчас в КХЛ?
— Нет. Сейчас все играют по 68 матчей в регулярном чемпионате. Думаю, это моя самая большая цифра за сезон в карьере. В любом случае лучше играть, чем тренироваться (улыбается).
На данный момент «Барыс» занимает 11-ю строчку в турнирной таблице Восточной конференции. Команда набрала 59 очков в 62 матчах. 13 февраля клуб из Астаны сыграет против СКА. Начало игры — в 16.30 по московскому времени.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|61
|44
|17
|93
|2
|Локомотив
|62
|37
|25
|82
|3
|ЦСКА
|60
|37
|23
|82
|4
|Торпедо
|60
|39
|21
|82
|5
|Динамо М
|60
|35
|25
|79
|6
|Витязь
|60
|31
|29
|70
|7
|Динамо Мн
|61
|25
|36
|63
|8
|Северсталь
|60
|25
|35
|62
|9
|Спартак
|60
|25
|35
|58
|10
|Куньлунь
|61
|21
|40
|47
|11
|Сочи
|59
|7
|52
|23
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|61
|35
|26
|79
|2
|Сибирь
|61
|36
|25
|78
|3
|Автомобилист
|59
|33
|26
|75
|4
|Металлург
|60
|32
|28
|74
|5
|Авангард
|59
|33
|26
|72
|6
|Сал. Юлаев
|60
|31
|29
|71
|7
|Адмирал
|60
|30
|30
|69
|8
|Амур
|60
|28
|32
|64
|9
|Нефтехимик
|61
|28
|33
|61
|10
|Трактор
|61
|26
|35
|61
|11
|Барыс
|62
|26
|36
|59
|9.02
|16:30
|
Авангард – ЦСКА
|- : -
|9.02
|17:00
|
Автомобилист – СКА
|- : -
|9.02
|17:00
|
Металлург – Витязь
|- : -
|9.02
|17:00
|
Сал. Юлаев – Куньлунь
|- : -
|9.02
|17:00
|
Трактор – Динамо Мн
|- : -
|9.02
|19:00
|
Ак Барс – Амур
|- : -
|9.02
|19:00
|
Нефтехимик – Адмирал
|- : -
|9.02
|19:00
|
Северсталь – Торпедо
|- : -
|9.02
|19:30
|
Сочи – Спартак
|- : -