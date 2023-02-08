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Сегодня, 16:04

Вратарь «Барыса» Гудачек: «Нам надо было играть лучше в ноябре-декабре. А сейчас — как бы наш поезд не ушел»

Алина Савинова
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Вратарь «Барыса» Юлиус Гудачек высказался о борьбе за плей-офф между командами Восточной конференции.

— Нынешняя борьба за плей-офф — самая жесткая за вашу карьеру в КХЛ?

— Да, на «Востоке» сейчас серьезная интрига вверху и внизу таблицы. Хотя у меня в «Северстали» была похожая ситуация, когда борьба шла до последнего матча. И нам в последней игре надо было взять очко на выезде против СКА, чтобы выйти в плей-офф. Мы это сделали и прошли дальше. А сейчас в этой борьбе — по три-четыре команды в каждой конференции. На «Востоке» четыре команды борются за одно место в плей-офф, на «Западе» идет борьба между «Спартаком» и минским «Динамо». Но я бы сказал так: нам надо было играть лучше в ноябре-декабре. А сейчас — как бы наш поезд не ушел. В любом случае если все оставшиеся матчи сыграем так же, как против ЦСКА, то добьемся успеха, — приводят «Известия» слова вратаря.

— У вас в карьере был такой плотный календарь, как сейчас в КХЛ?

— Нет. Сейчас все играют по 68 матчей в регулярном чемпионате. Думаю, это моя самая большая цифра за сезон в карьере. В любом случае лучше играть, чем тренироваться (улыбается).

На данный момент «Барыс» занимает 11-ю строчку в турнирной таблице Восточной конференции. Команда набрала 59 очков в 62 матчах. 13 февраля клуб из Астаны сыграет против СКА. Начало игры — в 16.30 по московскому времени.

Источник: https://iz.ru/1466572/aleksei-fomin/gashek-kritikuet-rossiiu-potomu-chto-khochet-v-parlament
Юлиус Гудачек
Хоккей
КХЛ
ХК Барыс
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Западная конференция И В П О
1 СКА 61 44 17 93
2 Локомотив 62 37 25 82
3 ЦСКА 60 37 23 82
4 Торпедо 60 39 21 82
5 Динамо М 60 35 25 79
6 Витязь 60 31 29 70
7 Динамо Мн 61 25 36 63
8 Северсталь 60 25 35 62
9 Спартак 60 25 35 58
10 Куньлунь 61 21 40 47
11 Сочи 59 7 52 23
Восточная конференция И В П О
1 Ак Барс 61 35 26 79
2 Сибирь 61 36 25 78
3 Автомобилист 59 33 26 75
4 Металлург 60 32 28 74
5 Авангард 59 33 26 72
6 Сал. Юлаев 60 31 29 71
7 Адмирал 60 30 30 69
8 Амур 60 28 32 64
9 Нефтехимик 61 28 33 61
10 Трактор 61 26 35 61
11 Барыс 62 26 36 59
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Автомобилист – СКА
 - : -
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Металлург – Витязь
 - : -
9.02 17:00
Сал. Юлаев – Куньлунь
 - : -
9.02 17:00
Трактор – Динамо Мн
 - : -
9.02 19:00
Ак Барс – Амур
 - : -
9.02 19:00
Нефтехимик – Адмирал
 - : -
9.02 19:00
Северсталь – Торпедо
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9.02 19:30
Сочи – Спартак
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