Вратарь «Барыса» Гудачек: «Нам надо было играть лучше в ноябре-декабре. А сейчас — как бы наш поезд не ушел»

Вратарь «Барыса» Юлиус Гудачек высказался о борьбе за плей-офф между командами Восточной конференции.

— Нынешняя борьба за плей-офф — самая жесткая за вашу карьеру в КХЛ?

— Да, на «Востоке» сейчас серьезная интрига вверху и внизу таблицы. Хотя у меня в «Северстали» была похожая ситуация, когда борьба шла до последнего матча. И нам в последней игре надо было взять очко на выезде против СКА, чтобы выйти в плей-офф. Мы это сделали и прошли дальше. А сейчас в этой борьбе — по три-четыре команды в каждой конференции. На «Востоке» четыре команды борются за одно место в плей-офф, на «Западе» идет борьба между «Спартаком» и минским «Динамо». Но я бы сказал так: нам надо было играть лучше в ноябре-декабре. А сейчас — как бы наш поезд не ушел. В любом случае если все оставшиеся матчи сыграем так же, как против ЦСКА, то добьемся успеха, — приводят «Известия» слова вратаря.

— У вас в карьере был такой плотный календарь, как сейчас в КХЛ?

— Нет. Сейчас все играют по 68 матчей в регулярном чемпионате. Думаю, это моя самая большая цифра за сезон в карьере. В любом случае лучше играть, чем тренироваться (улыбается).

На данный момент «Барыс» занимает 11-ю строчку в турнирной таблице Восточной конференции. Команда набрала 59 очков в 62 матчах. 13 февраля клуб из Астаны сыграет против СКА. Начало игры — в 16.30 по московскому времени.