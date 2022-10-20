«Амур» подписал контракт со словенским форвардом Дрозгом

«Амур» объявил о заключении контракта с нападающим Яном Дрозгом.

Соглашение с 23-летним словенцем рассчитано на один год.

Дрозг был выбран «Питтсбургом» на драфте НХЛ-2017 в пятом раунде под общим 152-м номером.

В прошлом сезоне хоккеист набрал 10 (4+6) очков в 23 матчах в АХЛ за фарм-клуб «Питтсбурга», «Уилкс-Барре». Также у него 1 голевая передача в 15 играх за другой клуб АХЛ, «Гранд-Рэпидс».