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Сегодня, 12:59

«Амур» подписал контракт со словенским форвардом Дрозгом

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Амур» объявил о заключении контракта с нападающим Яном Дрозгом.

Соглашение с 23-летним словенцем рассчитано на один год.

Дрозг был выбран «Питтсбургом» на драфте НХЛ-2017 в пятом раунде под общим 152-м номером.

В прошлом сезоне хоккеист набрал 10 (4+6) очков в 23 матчах в АХЛ за фарм-клуб «Питтсбурга», «Уилкс-Барре». Также у него 1 голевая передача в 15 играх за другой клуб АХЛ, «Гранд-Рэпидс».

Источник: https://t.me/hcamur1957/2097
Хоккей
КХЛ
ХК Амур
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