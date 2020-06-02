«Домой всегда тянет, как ни крути». Якупов хотел бы поиграть за «Ак Барс»

Нападающий «Витязя» Наиль Якупов заявил, что с радостью стал бы игроком «Ак Барса».

— Домой всегда тянет, как ни крути, — цитирует Якупова «Бизнес Online». — Если бы не тянуло, я бы не ездил при первой возможности в Нижнекамск или Казань. И там, и там у меня много родных и друзей. Казань я вообще люблю. Это один из самых красивых городов страны.

— Принято считать, что для воспитанника «Нефтехимика» «Ак Барс» — самый принципиальный соперник. Долго думали бы, если бы вам предложили перейти в казанский клуб?

— Если бы у меня не было команды и я был бы свободен, то вообще не думал. С удовольствием бы перешел. «Ак Барс» — топ-клуб в КХЛ, а Казань — мой второй дом, — сказал хоккеист.

В минувшем сезоне Якупов провел 46 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, набрав 20 (10+10) очков. В матчах плей-офф не играл. Игрок в середине мая был обменян в подмосковный «Витязь» из СКА. Его контракт рассчитан еще на два года.