Домашние матчи «Трактора» смогут посещать до 3 тысяч зрителей

Челябинский «Трактор» на своем официальном сайте сообщил об увеличении числа зрителей на домашних матчах клуба.

«Домашние матчи «Трактора» и «Белых Медведей» смогут посещать до 3000 зрителей при наличии QR-кода для вакцинированных и переболевших коронавирусом.

Решение принято по согласованию с Роспотребнадзором РФ на заседании регионального оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении клуба.

Уточняется, что вход на игры при наличии билета будет возможен только в маске. На входе у болельщиков будут проверять температуру.