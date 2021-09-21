Домашние матчи «Трактора» смогут посещать до 3 тысяч зрителей
11:00
Челябинский «Трактор» на своем официальном сайте сообщил об увеличении числа зрителей на домашних матчах клуба.
«Домашние матчи «Трактора» и «Белых Медведей» смогут посещать до 3000 зрителей при наличии QR-кода для вакцинированных и переболевших коронавирусом.
Решение принято по согласованию с Роспотребнадзором РФ на заседании регионального оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении клуба.
Уточняется, что вход на игры при наличии билета будет возможен только в маске. На входе у болельщиков будут проверять температуру.
Дополнительная информация:
https://hctraktor.org/media/news/39683-novye-pravila-poseshcheniya-matchey-v-sezone-2021-22/
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