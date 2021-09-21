Сафонов: «Ак Барс» старается прибавлять в каждой игре, потихонечку вылезаем»

Нападающий «Ак Барса» Илья Сафонов прокомментировал победу над «Витязем» (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

— Трудовая победа, сейчас такие нам нужны. Стараемся прибавлять в каждой игре, каждом матче. Потихонечку вылезаем.

— Сегодня снова собралось молодое звено в нападении. Как оцениваете такие перестановки по ходу матча? Показалось, что сразу химию нашли?

— Все нормально, все молодые, все горят и хотят играть, помогать команде. Старался, выкладывался на полную. В принципе, чувствовали друг друга, чувствовали, кто куда поедет. На тренировке чуть-чуть покатались, поэтому особо сыгрываться не пришлось.

— То, что не смогли отличиться в сольном проходе, как-то повлияло на выигранное в концовке вбрасывание?

— Нет. Конечно, моя работа и забивать тоже, но так получилось. Тренерский штаб дал возможность сыграть в ответственный момент, на вбрасывании, а мне нужно было оправдать это доверие. В принципе, я справился.

— Кирилл Петров сказал, что вы все сделали в моменте с победной шайбой.

— Да я бы не сказал. Петя здорово бросил, Пер Линдхольм отлично сыграл на блоке, не дал сразу выбежать. Защитники там покатались хорошо. Это общая работа всей пятерки. Командная работа, трудовой гол.

— То, что в конце перешли на игру в три звена, взвинтился темп, нормально воспринималось физически?

— Конечно. Это тренерская работа — что-то поменять, чтобы игра ускорилась. Все отлично, — цитирует Сафонова официальный сайт клуба.

Автором победной шайбы в концовке третьего периода стал нападающий Кирилл Петров.