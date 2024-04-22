Домашние матчи «Куньлуня» в следующем сезоне КХЛ будут проводиться в Мытищах

Стало известно, где «Куньлунь Ред Стар» будет проводить свои домашние матчи КХЛ в сезоне-2024/25.

По информации ТАСС, в понедельник, 22 апреля, «драконы» уведомят лигу о том, что команда будет играть в Мытищах.

В текущем сезоне «Куньлунь» не смог выйти в плей-офф КХЛ, заняв 9-е место в турнирной таблице Западной конференции с 56 набранными очками.

Китайская команда проводит свои домашние матчи в Мытищах с 2020 года.