«До встречи в новом сезоне». Президент «Барыса» поблагодарил болельщиков за поддержку

Президент «Барыса» Борис Иванищев поблагодарил болельщиков команды за поддержку. Команда была вынуждена сняться с розыгрыша плей-офф Кубка Гагарина.

— Уважаемые болельщики хоккейного клуба «Барыс», к сожалению, для всех нас сезон завершается совсем не так, как мы надеялись, — приводит слова Иванищева официальный сайт клуба. — По независящим от клуба причинам «Барыс» вынужден завершить выступление в плей-офф Кубка Гагарина. В дело вмешалась пандемия коронавируса, и мы все должны в первую очередь позаботиться о здоровье для себя и своих близких.

Это был невероятно успешный и запоминающийся для «Барыса» сезон: впервые в истории команда заняла общее четвёртое место в таблице лиги, второй сезон подряд вышла в полуфинал плей-офф Восточной Конференции, а клуб отпраздновал 20-летний юбилей.

От лица нашей организации, сотрудников, хоккеистов, тренерского штаба ХК «Барыс» благодарю вас за фантастическую поддержку, которую мы получали на протяжении всего года! Мы одна семья! До встречи в новом сезоне.

Первая вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре прошлого года в Китае. После этого инфекция распространилась во многие страны мира. В России число заболевших достигло 93 человек.

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